Свыше 20 самолетов и семь кораблей армии Китая приблизились к Тайваню

К Тайваню приблизились семь кораблей и 24 самолета армии Китая

Семь кораблей и 24 самолета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приблизились к Тайваню. Об этом заявили Вооруженные силы Тайваня на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«24 самолета НОАК и семь кораблей ВМС НОАК, действовавших вокруг Тайваня, были обнаружены до 6:00 (1:00 по московскому времени. — «Газета.Ru») сегодня», — пишет ведомство.

18 самолетов вошли в восточную, северную и юго-западную и зоны противовоздушной обороны Тайваня.

24 ноября заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что Соединенные Штаты Америки используют Тайвань, чтобы создать в Азии кризисную ситуацию. Он обратил внимание, что вопрос островного государства находится в исключительной компетенции Китая.

1 декабря МИД КНР заявил, что продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, подвергая опасности стабильность в Тайваньском проливе. В ведомстве отметили, что подобные решения серьезно нарушают принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, суверенитет и интересы безопасности страны.

Ранее в США объяснили, почему Китай не будет атаковать Тайвань в ближайшее время.