Сотрудница продуктового пострадала в ходе атаки ВСУ на Ивановское

В результате обстрела села Ивановское в Курской области украинскими войсками пострадала сотрудница продуктового магазина. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«За медицинской помощью обратилась сотрудница магазина «Пятерочка», пострадавшего от удара. Предварительный диагноз — сотрясение головного мозга. Она будет направлена для лечения в областную клиническую больницу», — написал Хинштейн.

Помимо продуктового, повреждения получили пункт выдачи заказов маркетплейса, школа, аптека, а также несколько жилых домов. В настоящее время идет уборка территории и разбор завалов.

О том, что ВСУ ударили по курскому селу в Рыльском районе, Хинштейн сообщал днем 2 января. По его словам, один из ударов пришелся на здание Дома Культуры. Осколками были посечены стены и выбиты окна в школе-интернате, отделении почты, торговом центре.

Кроме того, случился незначительный обрыв одного участка газовой трубы, его уже отремонтировали.

Ранее СК возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ курского села.