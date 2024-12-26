Польские наемники временно поселились в доме семьи из Суджи, которая была вынуждена покинуть свой родной город и переехать в Курск. Об этом сообщает RT.

Подозрения о том, что в их доме живут наемники, возникли, когда младший сын семьи получил уведомление на своем YouTube-аккаунте о платной подписке на польский канал. Затем информацию о незваных жильцах подтвердили оставшиеся в Судже местные жители.

Семья покинула свой дом под обстрелами, за рулем автомобиля находился старший сын. В то время муж Натальи был на фронте, так как является участником специальной военной операции. Позже, находясь в Курске, они узнали через соцсети, что их дом сгорел.

22 декабря мирные жители Наталья Разуменко и ее дочь Анастасия Клименко рассказали, что во время захвата Суджи Вооруженными силами Украины (ВСУ) не было воды, чтобы помыться, и света.

До этого сообщалось, что к местным жителям Суджи ежедневно привозили иностранных журналистов, чтобы они брали интервью. По словам местных жителей, журналисты спрашивали об отношении к местным украинских солдат.

Ранее стало известно, когда наемники вошли в Суджанский район Курской области.