Замглавы Военно-медицинской академии имени Кирова предъявили обвинение

Сайт Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова

Следственный комитет России предъявил обвинение заместителю начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Павлу Вешкину в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что по уголовному делу также проходят несколько военнослужащих и гражданских лиц.

В январе 2024 года сообщалось, что Вешкин обвиняется в особо крупном мошенничестве. В СК оценили ущерб в 40 млн рублей. Однако теперь дело в отношении него переквалифицировано на получение особо крупной взятки. По версии следствия, Вешкин получил денежные средства от ООО «СЛ Фарма».

Сейчас дело Вешкина рассматривается по существу в одном из судов Москвы, оно выделено в отдельное производство.

На своем посту Вешкин отвечал за вопросы контрактной службы. Если его признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала сотрудника Росжелдора по подозрению во взяточничестве.