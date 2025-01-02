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На имущество замглавы Военно-медицинской академии наложили арест

На имущество замглавы Военно-медицинской академии Вешкина наложен арест
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Сайт Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова

На имущество заместителя начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Павла Вешкина наложен арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Ранее суд наложил арест на имущество», — говорится в сообщении.

2 января стало известно, что Следственный комитет России предъявил обвинение заместителю начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Павлу Вешкину в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По уголовному делу также проходят несколько военнослужащих и гражданских лиц.

В январе 2024 года сообщалось, что Вешкин обвиняется в особо крупном мошенничестве. В СК оценили ущерб в 40 млн рублей. Однако теперь дело в отношении него переквалифицировано на получение особо крупной взятки.

Ранее ФСБ задержала сотрудника Росжелдора по подозрению во взяточничестве.

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