Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 580 солдат в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 580 военнослужащих на территории Курской области за последние сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, российские солдаты продолжают разгром украинских формирований на территории страны. Кроме того, в ходе боя ВС РФ уничтожили танк, бронетранспортер, а также девять боевых бронированных машин (БМП) и зенитную установку.

В Минобороны РФ отметили, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 47 тыс. бойцов, 263 танка, а также 204 БМП и 144 бронетранспортера.

До этого взятый в плен гражданин Польши, воевавший на стороне ВСУ заявил, что армия Украины набирает в свои ряды всех иностранцев в качестве наемников без разбора. По его словам, такая ситуация в армии Украины складывается из-за нехватки живой силы. Он добавил, что для вступления в ВСУ был создан специальный сайт для вербовки иностранных граждан.

Также сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении американского гражданина Райана О'Лири за вторжение в Курскую область.

Ранее беспилотники на оптоволокне уничтожили в Курской области три танка ВСУ.