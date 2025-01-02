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В Минобороны сообщили о повреждении объектов энергетики ВПК Украины

Минобороны: ВС РФ за сутки нанесли поражение объектам энергетики ВПК Украины
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Павел Львов/РИА Новости

Российские военные за сутки нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, российские солдаты осуществляли атаку с помощью ударных беспилотников, отряда ракетных войск и артиллерии ВС РФ. Отмечается, что армия России поразила также структуру военных аэродромов и скопления живой силы ВСУ в 146 районах.

До этого украинские солдаты применили американский кассетный боеприпас при обстреле Пантелеймоновки в Донецкой народной республике (ДНР). По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), на месте обстрела были найдены обломки американской ракеты М30А1. По словам местных жителей, в результате атаки были повреждены окна пятиэтажных домов во всем микрорайоне.

2 января стало известно о еще двух сбитых БПЛА над территорией Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз подчеркнул, что обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее российские военные сбили украинский самолет.

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