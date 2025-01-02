Над Брянской областью сбили еще два дрона

Богомаз сообщил об уничтожении еще двух беспилотников над Брянской областью

Еще два беспилотных летательных аппарата сбили над территорией Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — говорится в сообщении, опубликованном в 6:28 по московскому времени.

Богомаз подчеркнул, что обошлось без пострадавших и разрушений. В настоящее время на месте происшествия организована работа экстренных и оперативных служб, добавил он.

Незадолго до этого Богомаз сообщил, что над регионом уничтожили два беспилотника. Губернатор выразил благодарность российским военнослужащим.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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