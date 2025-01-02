В ДНР заявили об обстреле ВСУ Пантелеймоновки кассетными снарядами

СЦКК: ВСУ ударили кассетным снарядом из РСЗО HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР

Украинские солдаты применили американский кассетный боеприпас при обстреле Пантелеймоновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным пресс-службы, на месте обстрела были найдены обломки американской ракеты М30А1. По словам местных жителей, в результате атаки были повреждены окна пятиэтажных домов во всем микрорайоне.

До этого мэр Горловки Иван Приходько заявил, что четыре мирных жителя пострадали в результате обстрела населенного пункта Пантелеймоновка. По его словам, в городе повреждены два гражданских автомобиля.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе работают химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из самых крупных населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе его население было более 250 тысяч человек.

Ранее украинский беспилотник атаковал пожарных в Горловке.