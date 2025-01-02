В Селидово в Донецкой народной республике летом 2024 года находились иностранные темнокожие наемники. Об этом рассказала РИА Новости жительница города Марина Ковалева.

«Летом они их то пригонят, то отгонят. Ну раз мне в магазине попались», — сообщила женщина.

По ее словам, наемники были темнокожими. Они пользовались переводчиком в телефоне для коммуникации с продавцом магазина, так как не говорили ни на русском, ни на украинском языках.

До этого беженец из Часова Яра Валерий Дорош рассказал, что польские наемники занимались мародерством в населенном пункте.

В декабре пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины младший лейтенант Павел Салий рассказал, что иностранные военные, принимающие участие в боевых действиях на стороне украинской армии, получают в семь раз больше, чем мобилизованные украинцы. По его словам, он узнал о разнице в зарплатах во время обучения в учебном центре в населенном пункте Старичи.

Ранее в Польше возмутились обращением с иностранными наемниками на Украине.