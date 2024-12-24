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Пленный солдат ВСУ раскрыл зарплату иностранных военных

Пленный боец ВСУ: иностранные военные получают в семь раз больше мобилизованных
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Umit Bektas/Reuters

Иностранные военные, принимающие участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), получают в семь раз больше, чем мобилизованные украинцы. Об этом РИА Новости сообщил пленный военнослужащий ВСУ младший лейтенант Павел Салий.

Военнопленный рассказал, что в учебном центре в населенном пункте Старичи подготовку проходили как украинские войска, так и иностранные военнослужащие. Там бойцы и узнали про разницу зарплат, отметил младший лейтенант.

«Там мы узнали, что их зарплата составляет 3,5 тысячи долларов в месяц, в то время как зарплата военнослужащего в Украине начинается от 20 тысяч гривен (примерно 475 долларов. — «Газета.Ru») в месяц», — сказал Салий.

14 декабря военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские бойцы ликвидировали подразделение колумбийских военных в населенном пункте Грековка в ЛНР. Он также рассказал, что представители стран Латинской Америки присутствуют на линии боевого соприкосновения на западных рубежах региона.

Ранее посол рассказал о судьбе «Украинского легиона», формируемого в Польше.

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