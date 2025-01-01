Беженец из Часова Яра Валерий Дорош рассказал РИА Новости, что польские наемники занимались мародерством в населенном пункте.

«Были поляки, тоже лазили, вскрывали дома, до них подходишь, начинаешь говорить: «Что вы делаете?». Он стоит, как дурак на тебя смотрит, смотрит, а потом начинает по-своему разговаривать», — поделился мужчина.

До этого начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» добровольческого корпуса в составе группировки «Юг» с позывным Чукча рассказал, что штурм Часова Яра в Донецкой народной республике шел в несколько этапов из-за преград и укреплений, которыми окружен город.

По словам солдата, территория населенного пункта является одной из самых сложных укрепрайонов армии Украины. Он добавил, что территория находится на возвышенности, и в борьбе за нее принимали участие украинские военнослужащие и иностранные наемники.

Ранее Украине предрекли «другого клоуна» у власти вместо Зеленского.