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Беженец из Часова Яра рассказал о мародерстве польских наемников

Беженец из Часова Яра Дорош: польские наемники занимались мародерством
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Violeta Santos Moura/Reuters

Беженец из Часова Яра Валерий Дорош рассказал РИА Новости, что польские наемники занимались мародерством в населенном пункте.

«Были поляки, тоже лазили, вскрывали дома, до них подходишь, начинаешь говорить: «Что вы делаете?». Он стоит, как дурак на тебя смотрит, смотрит, а потом начинает по-своему разговаривать», — поделился мужчина.

До этого начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» добровольческого корпуса в составе группировки «Юг» с позывным Чукча рассказал, что штурм Часова Яра в Донецкой народной республике шел в несколько этапов из-за преград и укреплений, которыми окружен город.

По словам солдата, территория населенного пункта является одной из самых сложных укрепрайонов армии Украины. Он добавил, что территория находится на возвышенности, и в борьбе за нее принимали участие украинские военнослужащие и иностранные наемники.

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