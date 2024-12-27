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В Польше возмутились обращением с иностранными наемниками на Украине

Gazeta Wyborcza: Украина обращается с добровольцами как с наемниками
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Umit Bektas/Reuters

Украинские власти обращаются с иностранными добровольцами, которые прибыли для участия в боевых действиях, как с наемниками. Об этом пишет газета Gazeta Wyborcza.

Как сообщила газете руководитель реабилитационного центра для иностранных военнослужащих Таччана Хакура-Яворска, на Украине обращаются с иностранными добровольцами, воюющими на ее стороне, «как с наемниками, хотя они рискуют своей жизнью за нее».

Своей историей с газетой также поделился 34-летний белорус Артур, получивший ранение в боях за Авдеевку.

«Мне дали неделю, чтобы покинуть Украину. Сейчас я здесь нелегально. Срок действия моего паспорта истек, и мне все равно некуда возвращаться», — рассказал наемник.

Артур добавил, что за совершенные действия в Белоруссии его, скорее всего, ждет высшая мера наказания.

По данным издания, в Вооруженных силах Украины служат порядка 30 тысяч иностранных наемников, которые прибыли из 56 стран мира. По версии Gazeta Wyborcza, большинство из них приехали из Белоруссии. Наемники принимали участие в боях у Бучи, Херсона, Харьковской области, а также в нападении на Курскую область.

27 декабря Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении американского наемника Райана О'Лири за вторжение в Курскую область. Следствие установило, что О'Лири лично принимал участие в вооруженном конфликте на российской территории.

Ранее сообщалось, что польские наемники поселились в доме семьи из Суджи.

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