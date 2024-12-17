Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Каракаев заявил, что Россия проведет испытательные пуски ракет на дальние расстояния

Каракаев сообщил, что Россия планирует запуск ракет на максимальную дальность

close
Министерство обороны РФ

Россия планирует проводить испытательные пуски ракет на максимальные расстояния. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в беседе с газетой «Красная звезда».

«В рамках проведения государственных летных испытаний перспективных ракетных комплексов также планируются пуски ракет на максимальную дальность», — подчеркнул он.

Каракаев отметил, что изменять существующий порядок или наращивать темпы и объемы испытаний сейчас нет необходимости. Но при нарастании внешних угроз программы могут быть пересмотрены, в том числе с целью повышения интенсивности работ, уточнил командующий РВСН.

Каракаев обратил внимание на то, что нет такого места, куда не долетят российские ракеты.

«Они (межконтинентальные баллистические ракеты. — «Газета.Ru») для того и создаются», — сказал генерал-полковник.

В начале декабря начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев заявил, что успешное боевое применение новой баллистической ракеты средней дальности в безъядерном оснащении «Орешник» по объекту военного значения ВСУ подтвердил способность РВСН выполнять боевые задачи. Кроме того, ВС РФ успешно выполнили учебный запуск баллистической ракеты «Ярс» в рамках тренировки стратегических ядерных сил, добавил он.

Ранее Путин рассказал, для чего Россия испытывает «Орешник».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами