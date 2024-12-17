Каракаев заявил, что Россия проведет испытательные пуски ракет на дальние расстояния

Россия планирует проводить испытательные пуски ракет на максимальные расстояния. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в беседе с газетой «Красная звезда».

«В рамках проведения государственных летных испытаний перспективных ракетных комплексов также планируются пуски ракет на максимальную дальность», — подчеркнул он.

Каракаев отметил, что изменять существующий порядок или наращивать темпы и объемы испытаний сейчас нет необходимости. Но при нарастании внешних угроз программы могут быть пересмотрены, в том числе с целью повышения интенсивности работ, уточнил командующий РВСН.

Каракаев обратил внимание на то, что нет такого места, куда не долетят российские ракеты.

«Они (межконтинентальные баллистические ракеты. — «Газета.Ru») для того и создаются», — сказал генерал-полковник.

В начале декабря начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев заявил, что успешное боевое применение новой баллистической ракеты средней дальности в безъядерном оснащении «Орешник» по объекту военного значения ВСУ подтвердил способность РВСН выполнять боевые задачи. Кроме того, ВС РФ успешно выполнили учебный запуск баллистической ракеты «Ярс» в рамках тренировки стратегических ядерных сил, добавил он.

Ранее Путин рассказал, для чего Россия испытывает «Орешник».