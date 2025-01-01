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Ростовскую область атаковали пять БПЛА

Силы ПВО уничтожили пять дронов над Ростовской областью
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Inna Varenytsia/Reuters

В небе Ростовской области средства ПВО (противовоздушной обороны) ликвидировали пять украинских дронов, написал в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Тарасовском и Миллеровском. Позднее в ходе той же воздушной атаки два дрона были уничтожены у Таганрога. По предварительной информации, пострадавших и разрушений при этом нет.

Вечером 1 января Минобороны РФ заявило, что 19 украинских БПЛА атаковали российские регионы за 2,5 часа: с 17:30 до 20:00 10 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, еще три — над Курской. Кроме того, в указанное время по два дрона ликвидировали в небе над Ростовской, Воронежской и Брянской областями. В Белгородской области после атаки беспилотника на автомобиль были госпитализированы двое мирных жителей.

Ранее в Раде заявили, что дроны почти попали в офис Зеленского.

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