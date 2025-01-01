Россию за 2,5 часа атаковали 19 БПЛА

Российское Минобороны сообщило в Telegram-канале об уничтожении 19 украинских БПЛА за 2,5 часа.

По данным оборонного ведомства, с 17:30 до 20:00 10 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, еще три — над Курской. Кроме того, в указанное время по два дрона ликвидировали в небе над Ростовской, Воронежской и Брянской областями.

До этого министерство обороны России показало удар FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) по бронемашине с пехотинцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Как сообщается, в операции участвовали военные разведывательного подразделения группировки войск «Север». Броневик ВСУ, в который на видеозаписи садятся украинские солдаты, был обнаружен при помощи беспилотника, а после этого ликвидирован прямым попаданием FPV-дрона.

Ранее в Раде заявили, что дроны почти попали в офис Зеленского.