Под Белгородом мирные жители госпитализированы после атаки БПЛА на автомобиль

В Белгородской области при атаке БПЛА ранены два жителя региона. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Чиновник рассказал, что налет дрона на движущуюся машину произошел в Волоконовском районе на участке автодороги Шаховка — Тишанка.

«У одного мужчины осколочные ранения лица, у второго — осколочные ранения живота и предплечья», — сообщил Гладков.

Он добавил, что бойцы самообороны передали раненых бригаде скорой помощи, которая доставит их в Валуйскую больницу.

1 января министерство обороны России показало удар FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) по бронемашине с пехотинцами Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Как сообщается, в операции участвовали военные разведывательного подразделения группировки войск «Север». Броневик ВСУ, в который на видеозаписи садятся украинские солдаты, был обнаружен при помощи беспилотника, а после этого ликвидирован прямым попаданием FPV-дрона.

Ранее сообщалось о первом применении на СВО новейшей версии «кошмара ВСУ».