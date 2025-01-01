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Под Белгородом мирные жители госпитализированы после атаки БПЛА на автомобиль

Губернатор Гладков: два жителя Белгородской области ранены при атаке дрона
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Белгородской области при атаке БПЛА ранены два жителя региона. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Чиновник рассказал, что налет дрона на движущуюся машину произошел в Волоконовском районе на участке автодороги Шаховка — Тишанка.

«У одного мужчины осколочные ранения лица, у второго — осколочные ранения живота и предплечья», — сообщил Гладков.

Он добавил, что бойцы самообороны передали раненых бригаде скорой помощи, которая доставит их в Валуйскую больницу.

1 января министерство обороны России показало удар FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) по бронемашине с пехотинцами Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Как сообщается, в операции участвовали военные разведывательного подразделения группировки войск «Север». Броневик ВСУ, в который на видеозаписи садятся украинские солдаты, был обнаружен при помощи беспилотника, а после этого ликвидирован прямым попаданием FPV-дрона.

Ранее сообщалось о первом применении на СВО новейшей версии «кошмара ВСУ».

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Атаки БПЛА на Россию
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