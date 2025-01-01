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Власти Тульской области сообщили об угрозе атаки беспилотников

В Тульской области сообщили об угрозе атаки БПЛА
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Shutterstock/Ireshetnikov54

В Тульской области объявлен сигнал опасности атаки дронов. Об этом сообщил Telegram-канал министерства по региональной безопасности.

«Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

1 января российские системы ПВО уничтожили 19 украинских БПЛА за 2,5 часа. По данным оборонного ведомства, с 17:30 до 20:00 10 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, еще три — над Курской. Кроме того, в указанное время по два дрона ликвидировали в небе над Ростовской, Воронежской и Брянской областями.

В ночь на 31 декабря российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, уничтожение вражеских дронов стало причиной громкого звука, который могли слышать жители города.

Ранее сообщалось, что ВСУ дважды за день ударили по больнице в Алешках.

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