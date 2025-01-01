Минобороны: ВСУ потеряли более 480 солдат в Курской области за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области потеряли более 480 солдат за сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

По данным Минобороны РФ, в ходе боя украинские военные потеряли девять боевых бронированных машин и 21 автомобиль.

Всего с начала вторжения ВСУ на российскую территорию противник потерял более 46 тыс. военнослужащих, 262 танка, 204 боевые машины пехоты и 143 бронетранспортера.

До этого сообщалось, что украинская армия за сутки на всех направлениях боя потеряли до 1050 солдат.

Днем 30 декабря сообщалось, что над Курской областью были сбиты три ракеты.

Утром того же дня сообщалось, что ремонтно-эвакуационная группа ВДВ из Уссурийской области обнаружила и захватила трофейную американскую БМП М113 в Кореневском районе Курской области.

Ранее российские военные уничтожили три безэкипажных катера ВСУ.