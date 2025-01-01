Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ потеряли более 480 солдат в Курской области за сутки
close
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области потеряли более 480 солдат за сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

По данным Минобороны РФ, в ходе боя украинские военные потеряли девять боевых бронированных машин и 21 автомобиль.

Всего с начала вторжения ВСУ на российскую территорию противник потерял более 46 тыс. военнослужащих, 262 танка, 204 боевые машины пехоты и 143 бронетранспортера.

До этого сообщалось, что украинская армия за сутки на всех направлениях боя потеряли до 1050 солдат.

Днем 30 декабря сообщалось, что над Курской областью были сбиты три ракеты.

Утром того же дня сообщалось, что ремонтно-эвакуационная группа ВДВ из Уссурийской области обнаружила и захватила трофейную американскую БМП М113 в Кореневском районе Курской области.

Ранее российские военные уничтожили три безэкипажных катера ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами