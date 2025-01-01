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Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ на всех направлениях СВО за сутки

Минобороны: потери ВСУ за сутки на всех направлениях составили до 1050 солдат
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки на всех направлениях боя потеряли до 1050 солдат. Об этом сообщили в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

По данным Минобороны, в зоне действий российской группировки войск «Север» ВСУ потеряли до 45 солдат, на территории группировки войск «Запад» — до 330 солдат. Помимо этого, в зоне действий «Юг» украинская армия потеряла более 250 военных, в зоне группировки «Центр» — до 235 бойцов, «Восток» — более 150 солдат, в зоне «Днепра» — до 40 бойцов.

До этого сообщалось, что российские военные поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. По данным российского оборонного ведомства, объект энергетики обеспечивал работу военных аэродромов. Отмечается, что ВС РФ использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотные летательные аппараты. Также совместно работали ракетные войска и артиллерия.

Ранее российские военные уничтожили три безэкипажных катера ВСУ.

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