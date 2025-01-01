В РФ сообщили о повреждении объектов энергетики ВПК Украины

Российские военные поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, объекты энергетики обеспечивали работу военных аэродромов.

Отмечается, что ВС РФ использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотные летательные аппараты. Совместно работали ракетные войска и артиллерия.

Под удар попали места сборки безэкипажных катеров, живая сила и военная техника ВСУ.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что российские военные начали зачистку села Шевченко в ДНР.

Он добавил, что ВСУ превратили село Янтарное в укрепрайон, основные бои идут за опорные пункты, находящиеся севернее населенного пункта. Также бои ведутся в районе села Дачное.

30 декабря в одном из микрорайонов Курахово, зачищенном от ВСУ, подняли российский флаг.

Ранее военный рассказал, как происходит сдача в плен во время боя.