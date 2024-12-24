Военный рассказал, как происходит сдача в плен во время боя

Украинские военнослужащие, принявшие решение сдаться в плен, дожидаются установления прямого контакта с российскими солдатами, белый флаг при этом не поднимается. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на замполита добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, состоящего из ранее служивших в ВСУ и попавших в плен.

По его словам, желающие вступить в отряд или сдаться обычно дожидаются подхода штурмовых групп.

«Либо наших, либо российской армии и уже штурмовикам в ходе словесного контакта, так сказать, визуального, они сообщают о своем желании. Понятное дело, что это рискованное мероприятие. Понятное дело, что это все происходит через боевой процесс...» — сказал он.

Замполит добавил, что в современном конфликте вариантов сдачи в плен не много в виду того, что линия фронта насыщена выносными камерами, тепловизорами, коптерами и другими средствами обнаружения. Эти технологии не позволяют сдаваться в плен поднятием белого флага на линии боевого соприкосновения, с последующим передвижением на противоположные позиции, пояснил он.

22 декабря РИА Новости сообщало, что разведчики российской армии взяли в плен военных ВСУ на Северском участке.

Ранее войска РФ эвакуировали на мотоцикле раненого из Курахово.