Военные сбили дрон над регионом России

Богомаз: силы ПВО сбили второй за сутки дрон над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны сбили второй за сутки беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Чиновник заверил, что в результате атаки дрона пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Богомаз добавил, что в настоящее время оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

Первый украинский беспилотник сбили над Брянской областью около восьми утра.

Также Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО сбили один дрон над территорией Курской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в ООН заявили, что на Украине раненных российских военных добивали дронами.