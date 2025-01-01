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Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Богомаз: над Брянской областью сбили украинский БПЛА самолетного типа
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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

В небе над Брянской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БпЛА самолетного типа», — поделился глава региона.

Он добавил, что пострадавших и разрушений в области нет.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Ростовской и Астраханской областей.

Также утром 31 декабря беспилотник ВСУ сбили в Северной Осетии. Глава республики Сергей Меняйло отметил, что аэропорт «Владикавказ» был закрыт для приема и отправки воздушных судов.

Ранее МИД РФ осудил атаку беспилотника на больницу в Алешках.

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