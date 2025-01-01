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Минобороны РФ отчиталось о сбитых за ночь над территорией РФ беспилотниках

Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили один дрон над Курской областью
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Inna Varenytsia/Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 1 января уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что дрон сбит над территорией Курской области.

В свою очередь врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что «в первые же минуты нового 2025 года» Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области. В результате этой атаки был поврежден газораспределительный шкаф вблизи населенного пункта Гирьи. Подачу газа пришлось перекрыть, но газоснабжение домов не было нарушено, уточнил чиновник.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в ООН заявили, что на Украине раненных российских военных добивали дронами.

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Атаки на Курскую область
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