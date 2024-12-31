В ООН заявили, что на Украине раненных российских военных добивали дронами

Некоторые раненые российские военнослужащие были убиты беспилотниками в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации в республике в период с сентября по ноябрь 2024 года.

«В течение отчетного периода УВКПЧ подтвердило четыре зафиксированных на видео инцидента, когда беспилотники атаковали и убили трех российских военнослужащих и одного украинского военнослужащего, который, по-видимому, был выведен из строя из-за серьезного ранения», — говорится в документе.

В УВКПЧ напомнили, что нападение на выведенных из строя военных является серьезным нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением. Однако в ООН не назвали ответственных за атаки беспилотников на раненых военнослужащих.

Из этого же доклада следует, что Украина нарушает собственные конституционные нормы и международные обязательства в ходе проведения мобилизации. Также в документе отмечается, что заявления Киева о законности запрета Украинской православной церкви не подкреплены достаточными доказательствами.

Ранее в России отреагировали на возможную отправку миротворцев ООН на Украину.