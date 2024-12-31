В столице Йемена прогремели сильные взрывы

Серия взрывов прогремела в столице Йемена городе Сана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местных органах власти.

«Три авиаудара нанесены по зданию министерства обороны в районе Баб аль-Йемен в центре Саны», — рассказал собеседник агентства.

Накануне военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что йеменские повстанцы из движения «Ансар Аллах» атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

21 декабря несколько человек пострадали в Израиле в результате ракетной атаки Йемена. В израильском оборонном ведомстве признали, что попытка перехвата выпущенной из Йемена ракеты оказалась безуспешной.

19 декабря сообщалось, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удары по израильским военным целям в районе Тель-Авива. По данным источника телеканала Al Masirah, применялись две гиперзвуковые баллистические ракеты «Палестина-2». Незадолго до этого США и Великобритания атаковали штаб-квартиру министерства обороны хуситов в Сане — столице Йемена.

Ранее йеменские хуситы заявили об атаке на корабли снабжения армии США.