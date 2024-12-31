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Российские военные уничтожили три безэкипажных катера ВСУ

МО: военные РФ уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря
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Минобороны России

Российские военные уничтожили три украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации ведомства, силы Черноморского флота уничтожили украинские катера в период с 11:00 до 14:00 мск.

Днем 31 декабря Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства и семь снарядов от реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства.

В ночь на 31 декабря российские системы ПВО сбили два украинских дрона над акваторией Черного моря. Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в связи с этим жители населенного пункта могли услышать громкие звуки.

Позже глава города заявил о продолжении попыток украинских войск нанести удары по Севастополю. По словам Развожаева, в акватории Черного моря был уничтожен один безэкипажный катер. Кроме того, средства ПВО ликвидировали несколько воздушных целей.

Ранее в Севастополе рассказали, как защищают город от атак украинских беспилотников.

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