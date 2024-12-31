В Минобороны РФ назвали число сбитых за сутки снарядов и дронов ВСУ

МО РФ: средства ПВО за сутки сбили две бомбы Hammer и семь ракет от РСЗО HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства и семь снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

Также в ведомстве рассказали, что за аналогичный промежуток времени в зоне специальной военной операции (СВО) и за ее пределами были уничтожены 103 украинских беспилотника. Из них 68 дронов сбили вне зоны боевых действий.

Более того, формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишились восьми безэкипажных катеров. Они были ликвидированы силами Черноморского флота РФ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38 981 беспилотный летательный аппарат, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 120 танков и других боевых бронированных машин», — говорится в заявлении.

Из него следует, что с февраля 2022 года по декабрь 2024 года военные Вооруженных сил РФ ликвидировали 20 104 орудия полевой артиллерии и миномета украинских войск. Кроме того, российские солдаты вывели из строя 1 504 боевые машины РСЗО и 29 667 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее россиянам рассказали, сколько населенных пунктов ВС РФ взяли под свой контроль в 2024 году.