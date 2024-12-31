В РПЦ назвали количество поврежденных храмов в приграничных регионах

Порядка 60 храмов были повреждены в результате атак со стороны Украины с февраля 2022 года. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«В Белгородской митрополии около 60 храмов пострадали (от атак ВСУ. — Прим. ред.), в пяти сейчас нет богослужений: либо по причине серьезных разрушений, либо потому что находятся в приграничной, опасной зоне», — заявил он.

По словам председателя, в Брянской области закрыли 9 храмов, один храм также пострадал в Воронежской митрополии.

20 декабря ВСУ атаковали город Рыльск в Курской области, в результате чего ранения получили 10 человек. В том числе пострадал 13-летний ребенок.

Сообщалось, что часть снарядов удалось сбить на подлете к населенному пункту, однако другие достигли цели. На этом фоне ряд жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, в том числе здание начальной школы и Дом культуры, получили повреждения. Кроме того, взрывной волной выбило окна и двери в храме Успения Пресвятой Богородицы. Что известно об атаке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Херсонской области оценил возможность десантной операции ВСУ.