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Глава Херсонской области оценил возможность десантной операции ВСУ

Сальдо: украинской армии не хватает сил для масштабной десантной операции
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Thomas Peter/Reuters

В настоящее время украинские войска не обладают достаточным количеством сил для осуществления крупной десантной операции, заявил в беседе с РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Ситуация на линии фронта на Херсонском направлении остается напряженной, но контролируемой. У противника нет сил для масштабной десантной операции, но высадки малыми группами, в том числе на черноморском побережье, до сих пор происходят», — сказал глава региона.

При этом он подчеркнул, что такие операции не имеют реального военного эффекта и носят сугубо медийный характер.

Сальдо добавил, что сейчас форсировать Днепр почти невозможно, так как и российские, и украинские подразделения следят за передвижениями друг друга, а воздушное пространство находится под круглосуточным контролем беспилотников.

30 декабря Сальдо рассказал, что в уходящем году Херсонская область полностью интегрировалась в состав Российской Федерации. По словам главы региона, за минувший год власти области провели ремонт множества больниц, учебных заведений и дорог, а также восстановили ряд объектов коммунальной инфраструктуры.

Часть Херсонской области, включая административный центр, в настоящее время оккупирована украинскими войсками. Сальдо подчеркивал, что Херсон «все равно будет освобожден».

Ранее Сальдо объяснил слухи о подготовке ВС РФ к штурму Херсона.

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