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ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области

Shot: ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области ракетами ATACMS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Рыльск в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, удары наносились реактивными системами залпового огня (РСЗО). Под обстрел попало здание автовокзала, школы № 1, Дома культуры и педагогического училища. На месте работают врачи и экстренные службы.

Как сообщает Telegram-канал Mash, на данный момент известно о трех пострадавших.

Рыльск расположен в 30 километрах от АЭС в Курчатове.

22 ноября в Рыльском районе Курской области автомобиль с мирными жителями наехал на взрывное устройство, которое сдетонировало. До этого в Белгороде под обстрел со стороны ВСУ попали восемь легковых автомобилей, последствия обстрела запечатлели на фото и видео мирные жители.

Ранее в Курской области разрушили Глушковский краеведческий музей.

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