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Российские военные уничтожили беспилотник в небе над Ростовом-на-Дону

Слюсарь: силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростове-на-Дону, никто не пострадал
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат над Ростовом-на-Дону. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В результате инцидента никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

«Около 6 утра в небе над Ростовом средствами ПВО уничтожен БПЛА. Наши защитники продолжают работу», — написал Слюсарь.

Ночью 31 декабря украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Ярцевском районе Смоленской области, после чего там начался пожар.

В эту же ночь губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские войска отразили попытку атаки украинских надводных беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее бой российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ у Крымского моста попал на видео.

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Атаки БПЛА на Россию
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