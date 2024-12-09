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Бой российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ у Крымского моста попал на видео

Опубликовано видео боя российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ за Крымский мост

В сети опубликованы кадры боя российских Су-30 и Ми-8 с бэзэкипажными катерами Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались атаковать Крымский мост. Видео публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Снятые с украинских безэкипажных катеров кадры обстрела российских вертолетов из пулеметов во время недавней попытки атаковать Крымский мост и объекты в Керчи», — говорится в подписи.

Отмечается, что катера с пулеметами и авиаракетами были задействованы для отвлечения ВС РФ, в то время как ряд других катеров пытался прорваться к мосту.

В ночь на 6 декабря российские военные обнаружили и уничтожили несколько надводных дронов, направленных в сторону моста. Первые пять катеров были зафиксированы в акватории Черного моря в 4:50 утра. Движение по Крымскому мосту было перекрыто уже в 5:17, после чего российские войска задействовали вертолеты и высокоскоростные катера «Раптор» для уничтожения угрозы.

Ранее в США заявили о планах Украины разрушить Крымский мост.

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