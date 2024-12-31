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Российские военные отразили попытку атаки надводных беспилотников ВСУ

Развожаев: российские военные уничтожили один безэкипажный катер ВСУ
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Минобороны РФ

Российские военные отразили попытку атаки украинских надводных беспилотников. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации уничтожен 1 БЭК (безэкипажный катер — прим. ред.)», — написал он в 1:27 по мск.

До этого российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря. По словам Развожаева, уничтожение вражеских дронов стало причиной громкого звука, который могли слышать жители города. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и не выходить из безопасных мест, несмотря на то, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были сбиты «над морем и на большой высоте».

В ночь на 6 декабря Вооруженные силы Украины впервые использовали новейшие польские безэкипажные катера «Гавия» для атаки на Крымский мост. Российские военные уничтожили надводные дроны с помощью авиации Черноморского флота и катеров «Раптор».Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бой российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ у Крымского моста попал на видео.

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