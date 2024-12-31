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Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Смоленской области

Захаров: украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Ярцевском районе, начался пожар
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Сергей Аверин/РИА Новости

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Ярцевском районе Смоленской области, после чего там начался пожар. Об этом сообщил глава района Роман Захаров в своем Telegram-канале.

«Произошла атака украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса», — написал он в 4:32 по мск.

По словам Захарова, сейчас на месте инцидента работают сотрудники МЧС, которые тушат пожар.

Глава района призвал местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Он добавил, что сейчас находится на месте происшествия.

До этого смоленский губернатор Василий Анохин сообщал об опасности атаки БПЛА в регионе. Он призвал жителей в случае работы средств противовоздушной обороны (ПВО) сохранять спокойствие и избегать открытых пространств.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Западе оценили последствия ударов ВСУ по городам России.

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Атаки БПЛА на Россию
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