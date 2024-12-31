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Австрийский полковник Рейснер предвещает кульминацию наступления РФ на Донбассе

Полковник Райснер: украинская оборона в Донбассе находится на грани падения
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Станислав Красильников/РИА Новости

Линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе рушится. Об этом сообщил австрийский полковник Маркус Рейснер в беседе с немецкой газетой Die Welt.

«Русские достигли кульминации наступления», — отметил он.

По мнению Рейснера, ВСУ выведут свои подразделения из Курахово в ближайшие недели. Он также считает, что украинская армия может полностью потерять «стратегически важный» город Часов Яр.

Накануне представитель Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска закрепились на территории ТЭС в Курахово в западной части Донецкой народной республики, выдавливая противника из города.

30 декабря в министерстве обороны России заявили, что группировка войск ВС РФ «Центр» заняла Новооленовку, а также нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Воздвиженка, Даченское и Песчаное в ДНР.

Ранее ВС РФ взяли под контроль Новотроицкое.

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