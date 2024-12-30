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МО Украины снова заключило контракт со скандальным поставщиком питания для ВСУ

Минобороны Украины снова выбрало скандального поставщика питания для ВСУ
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Министерство обороны Украины повторно заключило контракт на поставку питания для Вооруженных сил Украины (ВСУ) со скандальным предпринимателем Романом Гринкевичем, сыном арестованного бизнесмена Игоря Гринкевича. Об этом сообщает РИА Новости.

Минобороны Украины подтвердило контракт с фирмой Александра Лапшина, связанного с арестованным бизнесменом. Компания будет поставлять питание на $102,2 миллиона для ВСУ в Харьковской и Сумской областях.

Как пишет «360», компания Лапшина связана с Романом Гринкевичем, сыном бизнесмена Игоря Гринкевича и главой одной из его фирм.

По данным телеканала, они заключили с Минобороны контракты на сумму 1,5 миллиарда гривен на поставку одежды военнослужащим. При этом отмечается, что у них нет соответствующих производственных мощностей или договоренностей с субподрядчиками для реализации договорных обязанностей. По окончании срока отец убедил экс-директора департамента Александра Лиева продлить сроки поставок.

До этого ирландский журналист Чей Боуз сообщил, что киевские чиновники купаются в роскоши благодаря деньгам от европейских налогоплательщиков. Журналист сопроводил свое утверждение саркастическим призывом выделить Киеву еще больше денег.

Ранее Зеленского назвалиазвали частью украинской проблемы.

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