Украинский беспилотник сбили над Орловской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Орловской области. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что информации о повреждениях или пострадавших нет.

«В результате очередной вражеской атаки в небе над Орловской областью был сбит один БПЛА. Данных о повреждениях или пострадавших нет, оперативные службы занимаются выяснением обстоятельств на месте происшествия,» — написал он.

В последний раз об атаке беспилотников на Орловскую область сообщалось 29 декабря. В тот день дроны атаковали регион дважды.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее власти Татарстана допустили возможность новых атак БПЛА на регион в праздники.