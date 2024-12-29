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Орловскую область атаковал еще один вражеский БПЛА

Губернатор Клычков: средства РЭБ подавили второй дрон в Орловской области
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Минобороны РФ

В Орловской области средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) ликвидировали еще один украинский беспилотник, написал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

По словам чиновника, в результате произошедшего никто не пострадал. На месте падения БПЛА работают сотрудники оперслужб.

Первый дрон атаковал Орловскую область почти три часа назад, в 15:06. Он тоже был сбит. Клычков отметил, что атаки беспилотников продолжаются даже в канун Нового года.

Днем при атаке БПЛА на белгородское село Борисовка пострадал мирный житель. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, вражеский FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) ранил мужчину в Волоконовском районе. Его доставили в местную больницу в удовлетворительном состоянии. Кроме того, в двух домах села были повреждены заборы и остекление.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили дроны, способные обходить РЭБ.

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