В Орловской области сбили беспилотник

В Орловской области сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что повреждений и пострадавших в результате произошедшего нет. На месте происшествия работают оперативные службы, добавил Клычков.

Днем 26 декабря губернатор региона объявил в Орловской области о ракетной опасности. Ее отменили спустя 22 минуты.

22 декабря тоже сообщалось, что Орловскую область атаковал украинский беспилотник.

Позже Клычков заявил, что основной целью украинских войск были объекты топливно-энергетической инфраструктуры. В результате атаки на одной из расположенных в регионе нефтебаз произошел пожар, но сотрудникам экстренных служб удалось оперативно потушить возгорание.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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