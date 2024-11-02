Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили, что Украина считает недостойными обмена некоторых своих пленных

Захарова: Украина считает некоторых своих военнопленных недостойными обмена

close
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Власти Украины считают недостойными обмена некоторых своих пленных. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По ее словам, командование украинского Минобороны регулярно исключает из обменных списков военнослужащих отдельных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Почему? Потому что они считают их недостойными обмена. Вот они прям так и говорят. Они считают, что те предатели, что они оставили свои позиции в нарушение приказов, что они добровольно сдались в плен. Они их намеренно не хотят забирать», — сказала дипломат.

Она отметила, что украинская сторона так же относится к пленным бойцами из территориальной обороны ВСУ.

2 ноября глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал о том, как прошла конференция по вопросам прав человека в Канаде. По его словам, на мероприятии представители одной из стран — участниц заявили о ее желании стать державой-покровительницей для находящихся в РФ украинских граждан. В том числе это касается пленных военных.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Москва якобы отказывает международным наблюдателям и медикам в доступе к украинским солдатам. При этом имеющиеся механизмы не позволяют Киеву защитить права граждан на российской территории, добавил он.

18 октября Россия и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95.

Ранее Кадыров отменил приказ не брать в плен военных ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами