В МИД РФ заявили, что Украина считает недостойными обмена некоторых своих пленных

Власти Украины считают недостойными обмена некоторых своих пленных. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По ее словам, командование украинского Минобороны регулярно исключает из обменных списков военнослужащих отдельных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Почему? Потому что они считают их недостойными обмена. Вот они прям так и говорят. Они считают, что те предатели, что они оставили свои позиции в нарушение приказов, что они добровольно сдались в плен. Они их намеренно не хотят забирать», — сказала дипломат.

Она отметила, что украинская сторона так же относится к пленным бойцами из территориальной обороны ВСУ.

2 ноября глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал о том, как прошла конференция по вопросам прав человека в Канаде. По его словам, на мероприятии представители одной из стран — участниц заявили о ее желании стать державой-покровительницей для находящихся в РФ украинских граждан. В том числе это касается пленных военных.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Москва якобы отказывает международным наблюдателям и медикам в доступе к украинским солдатам. При этом имеющиеся механизмы не позволяют Киеву защитить права граждан на российской территории, добавил он.

18 октября Россия и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95.

Ранее Кадыров отменил приказ не брать в плен военных ВСУ.