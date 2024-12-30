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Минобороны РФ показало кадры с вернувшимися из украинского плена военными

Минобороны опубликовало кадры с вернувшимися из плена российскими солдатами

Появились кадры с российскими военными, которые вернулись на Родину в рамках обмена пленными с Украиной. Видео опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах можно увидеть солдат ВС РФ, которые заходят в автобус и отправляются в Белоруссию. Отмечается, что там им оказали помощь и дали связаться с родственниками.

Всего в рамках обмена российской стороне удалось вернуть 150 военных. Взамен украинской стороне передали 150 бойцов ВСУ. Посредником в переговорах по обмену выступали ОАЭ.

В ближайшее время освобожденных солдат перевезут в Россию, где они пройдут полноценную процедуру реабилитации.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны РФ и российские спецслужбы за работу по обмену.

В декабре постоянный представитель России при ООН Василий Небензя упрекал президента Украины Владимира Зеленского в отказе вернуть более 600 украинских военнопленных.

Ранее Москалькова рассказала о рождественских посылках для военнопленных.

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