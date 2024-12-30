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Над Курской областью сбили четыре украинские ракеты

В небе над Курской областью сбили четыре ракеты ВСУ
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Olga Sokolova/Global Look Press

Четыре украинские ракеты уничтожены вечером в небе Курской области. Об этом правительство региона сообщило в своем Telegram-канале.

«Четыре украинские ракеты уничтожены вечером в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!» — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. На месте работают экстренные службы.

Днем 30 декабря сообщалось, что над Курской областью были сбиты три ракеты.

Утром того же дня сообщалось, что ремонтно-эвакуационная группа ВДВ из Уссурийской области обнаружила и захватила трофейную американскую БМП М113 в Кореневском районе Курской области.

Тем временем российская армия продолжает выдавливать ВСУ с территории Курской области. ВС России ударили по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории региона РФ. Потери противника превысили 300 человек.

Ранее группировка войск «Север» отразила три атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области.

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