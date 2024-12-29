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Группировка войск «Север» отразила три атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС РФ за сутки отразили три атаки ВСУ в Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие группировки войск «Север» отразили три атаки штурмовиков украинской армии в Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

«Отражены три атаки штурмовых групп противника», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, российские военные в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированных и штурмовым бригадам ВСУ.
 
До этого сообщалось, что ВСУ на Курском направлении потеряли порядка 400 военнослужащих за сутки. В Минобороны подчеркнули, что российские бойцы уничтожили три танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, а также три боевые бронированные машины. Помимо этого, было ликвидировано 13 расчетов FPV-дронов и станция радиоэлектронной борьбы.

В пресс-службе отметили, что за все время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли свыше 45,2 тыс. солдат, 262 танка, а также более 200 машин пехоты и бронетранспортеры.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

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