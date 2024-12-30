На Украине продлили таможенные льготы на ввоз дронов

Зеленский продлил таможенные льготы на ввоз дронов на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении налоговых и таможенных льгот на 2025 год, в том числе на ввоз дронов. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Согласно документу, освобождены от таможенных платежей составляющие, которые импортируются для производства боеприпасов и снарядов. Также предусматривается продление льгот на ввоз беспилотников, приборов ночного видения и антидроновых ружей.

Парламентарий Ярослав Железняк до этого сообщал, что соответствующие законопроекты поддержала Верховная рада.

30 декабря президент США Джо Байден объявил о выделении Украине почти $2,5 млрд на безопасность страны. Новый пакет помощи включает $1,25 млрд для украинской армии и $1,22 млрд в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI).

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты в рамках нового пакета военной помощи для Украины передадут Киеву оружие с армейских складов на $1,25 млрд.

Ранее украинская журналистка призвала проверить расходы США в Киеве.