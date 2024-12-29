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В России создадут специальный реестр мигрантов-нарушителей

Кабмин поручил создать реестр мигрантов-нарушителей
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Реестр контролируемых лиц для мигрантов-нарушителей создадут в России. Соответствующее постановление председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Иностранцам, которых внесут в реестр, запретят менять место жительства без разрешения полиции, а также покидать границы региона, где они проживают. Кроме того, они не смогут управлять транспортом, получать водительские права, продавать или покупать недвижимость, отмечается в документе.

Также после внесения в реестр иностранцам запретят, в частности, заключать брак, кредитные договоры, открывать банковские счета.

Созданием реестра займется МВД России, он будет доступен на официальном сайте ведомства.

26 декабря сообщалось, что с 2025 года сократится срок пребывания иностранцев в России по безвизовому режиму. Так, с 1 января иностранцы, прибывающие в РФ без визы, смогут оставаться в стране суммарно не более 90 дней в течение календарного года. Согласно новым правилам, им также нужно будет регистрироваться по месту пребывания в течение семи рабочих дней после пересечения границы.

Ранее Минстрой предложил запретить мигрантам менять место работы.

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