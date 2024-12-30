Власти Курской области: в небе над регионом сбили украинскую ракету

В небе над Курской областью сбили украинскую ракету, сообщает Telegram-канал администрации региона.

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области рано утром», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракету сбили силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ.

До этого российские военнослужащие группировки войск «Север» отразили три атаки штурмовиков украинской армии в Курской области.

По данным Минобороны, российские военные в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированных и штурмовым бригадам ВСУ.

Также сообщалось, что ВСУ на Курском направлении потеряли порядка 400 военнослужащих за сутки. В Минобороны подчеркнули, что российские бойцы уничтожили три танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, а также три боевые бронированные машины. Помимо этого, было ликвидировано 13 расчетов FPV-дронов и станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.