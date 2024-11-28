Российские танкисты группировки «Восток» захватили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) американский бронетранспортер М113, который принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении отмечается, что «экипаж ВСУ трусливо бежал с передовой, не пытаясь эвакуировать технику».

23 ноября оборонное ведомство РФ сообщило, что российские десантники захватили украинский бронеавтомобиль «Мастиф» при попытке прорыва ВСУ в Курской области.

11 ноября министерство сообщило, что Вооруженные силы РФ эвакуировали боевые машины пехоты (БМП) Bradley и Kipri ВСУ из Курской области для ремонта и дальнейшего использования. Техника попала в руки российских военных практически с полным боекомплектом и без критических повреждений.

До этого замкомандующий войсками Южного военного округа Евгений Разумихин рассказал, что около 30% техники, которую военные Южной группировкой войск захватили в ходе спецоперации, была отремонтирована и поставлена на вооружение России. Генерал-лейтенант уточнил, что в основном речь идет о технике из стран Варшавского договора, которую Украине поставляли в самом начале СВО. В их числе танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры.

Ранее в Польше предупредили о последствиях захвата Россией танков Abrams.