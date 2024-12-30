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Российские войска усилили давление на ВСУ после взятия Новооленовки

ТАСС: российские войска расширили плацдарм между Курахово и Красноармейском
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Станислав Красильников/РИА Новости

Взятие Новооленовки в ДНР позволяет российским военным расширить плацдарм между городами Курахово и Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Новооленовка автоматом расширила плацдарм для нашей группировки между Курахово и Красноармейском. Идет усиленное давление на противника на этих двух направлениях», — сказал он.

30 декабря в Минобороны РФ в своей сводке сообщило, что группировка войск ВС РФ «Центр» заняла Новооленовку, а также нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Воздвиженка, Даченское и Песчаное ДНР.

В ночь на 29 декабря Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» писал, что военнослужащие РФ штурмуют Кураховскую ТЭС. По данным ТАСС, на территории станции началась зачистка. Кроме того, источник агентства заявил, что группировка ВСУ в Курахове была полностью заблокирована.

Ранее ВС РФ взяли под контроль Новотроицкое.

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